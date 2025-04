O tetracampeão, que largou do primeiro lugar da grelha de partida, bateu Norris, que terminou na segunda posição, por 1,423 segundos, com Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a completar o pódio. Com estes resultados, Verstappen recuperou sete dos oito pontos de atraso que tinha para Norris à partida desta prova

Numa corrida sem grandes batalhas pela liderança, Verstappen regressa assim aos triunfos, o primeiro de 2025. Na batalha pela segunda posição, Piastri ainda chegou perto de Norris nas voltas finais, mas a ordem da equipa britânica manteve-se no final.

Os seis primeiros no final foram os seis primeiros que arrancaram para o Grande Prémio, com Lewis Hamilton (Ferrari) a terminar na sétima posição. Isak Hadjar (Racing Bulls) foi oitavo, Alexander Albon (Williams) nono e Oliver Bearman (Haas) fechou o top10 da terceira corrida do Campeonato do Mundo de F1.

Verstappen sai do Japão a apenas um ponto de distância de Lando Norris no Mundial de Pilotos, com Oscar Piastri na terceira posição, a 13 pontos da liderança. A próxima corrida é no próximo fim-de-semana, com o circo da F1 a visitar o Bahrain.

*Com Lusa.