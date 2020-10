Com a finalidade de combater a propagação da pandemia de covid-19 e evitar os riscos para os participantes, a partir do próximo dia 04 de novembro, o encontro de quarta-feira do Papa regressa à Biblioteca do Palácio Apostólico, de onde foi transmitido até 26 de agosto.

Segundo um comunicado do Vaticano, a decisão foi tomada “após a sinalização de um caso positivo a covid-19 durante a audiência geral de quarta-feira, 21 de outubro, e a fim de evitar qualquer possível risco futuro para a saúde dos participantes”.

De acordo com a Vaticano News, a 2 de setembro, a alegria do Papa em encontrar novamente os fiéis, após 189 dias, no espaço do pátio de São Damaso, foi expressa nas palavras pronunciadas antes de iniciar a catequese: “Depois de tantos meses retomamos o nosso encontro face a face e não tela a tela. Face a face. Isto é bonito”!

Desde o dia 26 de fevereiro que Francisco, adaptando-se às medidas sanitárias, falava a todos os fiéis a partir do espaço fechado da Biblioteca do Palácio Apostólico para onde regressará a partir de 04 de novembro.

Já esta quarta-feira, o Vaticano tinha informado que o Papa vai presidir a celebrações com participação “muito limitada”, ao longo dos próximos meses na Basílica de São Pedro.