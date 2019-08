No comunicado, “a Santa Sé recorda que o cardeal sempre reiterou a sua inocência durante todo o processo judicial e que tem direito a recorrer ao Supremo Tribunal”.

Pell era o anterior ministro das Finanças do Vaticano, mas deixou de ser membro do Conselho de Cardeais do papa Francisco.

Na nota do Vaticano também se afirma o “compromisso de atuar contra, através das competentes autoridades eclesiásticas, os membros do clero que cometerem tais abusos”.

O Supremo Tribunal do estado australiano de Victoria manteve hoje a condenação do cardeal australiano George Pell a seis anos de prisão por pedofilia, rejeitando por uma votação de 2-1 o recurso da defesa.

O procurador do Ministério Público considerou, no dia 06 junho, segundo dia de análise do recurso naquele tribunal apresentado pelo antigo “número três” do Vaticano, que a condenação de Pell por pedofilia “é incontestável”.