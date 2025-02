O Papa Francisco foi internado na manhã desta sexta-feira e prevê-se que a hospitalização possa durar até cinco dias.

No exterior do Hospital Gemelli, em Roma, veem-se alguns polícias e jornalistas, assim como velas com a fotografia de Francisco aos pés da estátua de S. João Paulo II.

Segundo a ANSA, um dos colaboradores do Papa Francisco descarregou de um carro várias pastas, provavelmente contendo informação de saúde e até documentos de trabalho do pontífice.

O sistema de segurança dentro do hospital é reduzido, apenas com alguns polícias posicionados em vários andares e um cordão de segurança em redor do quarto do Papa.