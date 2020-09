“Participam 30 organizações de caráter nacional, 53 de caráter regional, seis indígenas nacionais e 18 indígenas regionais, num total de 107 organizações com fins políticos participando ativamente nesta festa eleitoral”, anunciou a presidente do CNE.

Segundo Indira Alfonzo “é de destacar que o processo eleitoral conservou as mesmas 87 circunscrições eleitorais das eleições (legislativas) de 2010 e 2015″

“O número de candidatos a eleger aumentou 66%, em relação as eleições anteriores, passando de 167 a 277 deputados dos quais 144 fazem parte de uma listagem proporcional e 133 de eleição nominal”, explicou.

Por outro lado, precisou que o CNE tem trabalho para gerar condições “ótimas” que permitam “a mais ampla participação, a maior pluralidade política e a implementação dos princípios democráticos de direito e de justiça”.

“Fizemos uma auditoria do ‘software’ do sistema automatizado de seleção dos organismos eleitorais subalternos com a participação das organizações com fins políticos, que a validaram e certificaram a sua integridade”, sublinhou.