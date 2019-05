"Alguns fundos estão protegidos, no caso de Portugal e de Espanha, porque com estes fundos o regime financiava grupos paramilitares, coletivos (motociclistas armados afetos ao regime), que perpetravam a repressão (no país)", disse.

Juan Guaidó, falava numa intervenção, por videoconferência, no fórum global Conferências do Estoril que hoje começou em Cascais, mas sem fazer referência às entidades bancárias envolvidas nem aos valores "protegidos".

Em 17 de abril último, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exortou o Governo português a desbloquear os ativos do Estado venezuelano retidos no Novo Banco, realçando que o dinheiro será usado para comprar "todos os medicamentos e alimentos".

"Libertem os recursos [da Venezuela] sequestrados na Europa. Peço ao Governo de Portugal que desbloqueie os 1,7 mil milhões de dólares [cerca de 1,5 mil milhões de euros] que nos roubaram, que nos tiraram" e que estão retidos no Novo Banco, afirmou numa cerimónia com simpatizantes do regime.

A 15 de janeiro, o parlamento venezuelano, maioritariamente da oposição, aprovou um acordo de proteção dos ativos do país no exterior e delegou numa comissão a coordenação e o seguimento de ações que protejam os ativos venezuelanos na comunidade internacional.