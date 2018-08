“A base de ouro, de certificados de poupança em ouro, servirá de base sólida para o sistema creditício e para que o povo possa obter créditos, (para) ir recuperando a capacidade do sistema financeiro. Os certificados em ouro vão ser oferecidos no mercado venezuelano no próximo dia 11 de setembro”, disse.

Nicolás Maduro falava ao país, através da televisão estatal, durante um ato transmitido desde a Casa da Moeda, em Caracas.

Segundo Nicolás Maduro “a vantagem para a pessoa que invista hoje é que daqui a um ano terá valor no futuro, apoiado no ouro”.

“Quero dirigir igualmente este plano de poupança aos trabalhadores do país (…); tenho um plano pronto para vender lingotes e certificados de ouro, às caixas de poupança, com facilidades”, frisou.

As compras terão a validade de um ano e os trabalhadores e reformados que adquiram os certificados de lingotes de ouro, poderão trocá-los por bolívares soberanos (Bs.S, moeda local), a cada três meses, explicou.