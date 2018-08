Cinco zeros a menos

Esta segunda-feira, entrou em vigor o chamado 'bolívar soberano', com novas notas com cinco zeros a menos.

O valor mais alto, uma nota de 500 bolívares, equivale a 50 milhões de bolívares da velha moeda (7 dólares à taxa do mercado negro, que domina a economia). A menor é uma outra moeda de 0,5.

Asdrúbal Oliveros, diretor da consultoria Ecoanalítica, adverte que "em poucos meses" as novas notas podem 'evaporar' se a hiperinflação — que o FMI projeta em 1.000.000% para 2018 — não for controlada.

A última emissão, em 2016, da moeda hoje extinta e que multiplicou em 200 a mais alta denominação teve atrasos que desataram em protestos e saques que deixaram quatro mortos. Voltou a ampliar em 2017, mas as notas nunca foram suficientes.

Aumento salarial

Maduro assegurou que o 'bolívar soberano' é medido face pelo 'petro', criptomoeda com a qual procura liquidez. Um petro, disse, equivale a 60 dólares, baseado no barril do petróleo venezuelano, e a 3.600 bolívares do novo plano monetário.

Na sexta-feira, anunciou que o salário mínimo será de meio petro (1.800 bolívares) a partir de 1 de setembro, e salta, nos antigos bolívares, de 5,2 milhões (menos de um dólar) para 180 milhões (cerca de 28 dólares), um aumento de aproximadamente 3.400%.

Desde que foi lançado em março passado, o criptoativo — proibido pelos Estados Unidos —, não é cotado em casas de câmbio virtuais nem regista transações.

O presidente garantiu que assumirá por 90 dias o enorme diferencial do aumento salarial na "média e pequena indústria".