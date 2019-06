Por outro lado, a imprensa venezuelana dá conta de que teria chegado a Caracas, na noite de quinta-feira, uma equipa de mediação da Noruega para "precisar o curso das negociações", mas de momento não há informação oficial.

Em maio passado, representantes do Governo do Presidente Nicolás Maduro e da oposição, reuniram-se em duas ocasiões, em Oslo, para conversações destinadas a encontrar uma solução para a crise política na Venezuela.

A delegação do Governo venezuelano integrou o ministro de Comunicação e Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, o governador do Estado de Miranda, Héctor Rodríguez e o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza.

A representação de Juan Guaidó foi presidida por Fernando Martínez Mottola e dela fizeram parte o ex-deputado Gerardo Blyde, o segundo vice-presidente do parlamento Stalin González, e o ex-reitor do Conselho Nacional Eleitoral, Vicente Diaz.

Os Estados Unidos têm insistido que a oposição deve negociar apenas as "condições" para uma mudança de Governo na Venezuela.

"Tomamos nota das conversações na Noruega. Como temos dito, reiteradamente, para os EUA a única coisa que se pode negociar com Nicolás Maduro são as condições da sua saída", disse à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

A crise política no país agravou-se em 23 de janeiro, quando o opositor Juan Guaidó jurou assumir as funções de Presidente interino, e prometeu formar um Governo de transição e organizar eleições livres.

Na madrugada de 30 de abril, um grupo de militares manifestou apoio a Guaidó, que pediu à população para sair à rua e exigir uma mudança de regime, mas não houve desenvolvimentos na situação até ao momento.

Nicolás Maduro, de 56 anos e no poder desde 2013, denunciou as iniciativas do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderado por Washington.

À crise política na Venezuela soma-se uma grave crise económica e social, que já levou cerca de quatro milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, de acordo com dados das Nações Unidas.