O parlamento aprovou hoje um voto de condenação da proibição de entrada na Venezuela de um grupo de cinco eurodeputados que pretendia reunir-se com o autoproclamado presidente interino daquele país, Juan Guaidó, em 17 de fevereiro.

O texto, apresentado pelo PSD, teve votos contra das bancadas de BE, PCP e PEV e a abstenção da socialista Isabel Moreira, com todos os restantes deputados a votarem favoravelmente.

Outro voto, da autoria do PCP, que condenava declarações recentes do Presidente norte-americano, Donald Trump, sugerindo uma eventual intervenção militar na Venezuela, foi rejeitado com votos contra de PSD, PS, CDS-PP, do deputado único do PAN, André Silva, e do parlamentar não inscrito, Paulo Trigo Pereira, enquanto BE, PCP e PEV votaram a favor.

Um texto do PS de condenação do recente atentado terrorista em Pulwama, no estado indiano de Jammu e Caxemira, com um carro armadilhado contra um autocarro e que provocou a morte de 44 agentes policiais, foi aprovado por unanimidade.