No passado dia 20 de agosto entrou em vigor na Venezuelana uma reconversão monetária que eliminou cinco zeros do bolívar forte (BsF) e pôs em circulação o bolívar soberano.

"Fazer o câmbio (reconversão) continua a ser difícil tanto para as pessoas como para os comerciantes. As pessoas agarram os produtos e vão à máquina leitora de preços e tentam fazer as contas entre o preço de antes e o de agora. Para nós as novas faturas chegam têm novos preços, mais caros e há produtos que chegam a estar na prateleira com dois valores diferentes", explicou um comerciante à agência Lusa.

Proprietário de uma mercearia em Caracas, Juan Fernandes, 65 anos viu "compras impulsivas e quase que se poderia dizer injustificadas" ao longo da semana, sobretudo "porque as pessoas querem proteger-se da inflação" e referiu como exemplo a margarina e o óleo vegetal que esgotaram.

"Há também muita maior procura de ovos, que acabaram, porque as pessoas querem açambarcar", explicou.