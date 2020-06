A ajuda, que inclui ‘kits’ de testes da covid-19, foi recebida no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (25 quilómetros a norte de Caracas) pelo presidente da Comissão de Alto Nível Irão-Venezuela, Ricardo Menéndez e pelo embaixador iraniano em Caracas, Hojjatollah Soltani.

“Estão a chegar vários ‘kits’ para testes, oferta médica desde o Irão para o nosso país que se inscrevem na cooperação bilateral”, disse Ricardo Menéndez à televisão estatal venezuelana,

Menéndez, que também é vice-ministro de Planificação venezuelano disse ainda que a “Venezuela é um exemplo, a nível do mundo, de como enfrentar uma pandemia com responsabilidade e saúde pública”.

Segundo o vice-ministro, os dois países mantêm uma cooperação estratégica em áreas como ciência e tecnologia, hidrocarbonetos, industrial, habitação, alimentar e agora também em “investigações da covid-19″.

Por outro lado o embaixador iraniano, Hojjatollah Soltani, explicou que para o Irão “é um orgulho estar do lado do Governo da Venezuela”.

“Há uma semana chegaram os (cinco) navios do Irão com combustível (para combater a escassez local) e agora vemos a chegada de materiais para fortalecer a luta contra o coronavírus, o que demonstra que enquanto os nossos inimigos (os EUA) nos tentam sancionar para afetar o compromisso do governo na atenção aos nossos povos, o Irão e a Venezuela e muitos povos revolucionários do mundo fortalecem a solidariedade”, disse o diplomata.