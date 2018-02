Os dados dão conta de uma “agudização da crise humanitária na Venezuela” e de que, em apenas um mês, ocorreram 714 protestos e 141 saques ou tentativas de saqueio.

“Esta cifra equivale a 24 protestos diários no país e, em comparação com igual mês do ano passado, representa um aumento de 86%”, explica o relatório sobre Conflituosidade Social na Venezuela, em janeiro de 2018.

Segundo o OVCS, “89% dos protestos tiveram como eixo central a exigência de direitos económicos, sociais, culturais e ambientais” e os resultados “são os mais altos registados durante um mês”.

Os protestos dividiram-se em cinco tipos, “por alimentos e medicamentos”, “com saques ou tentativa, diversos e espontâneos e com bloqueios de ruas como principal modalidade”.

“A insegurança alimentar na Venezuela, caracterizada pela falta de abastecimento, escassez e carestia de produtos, manteve-se em janeiro e (…) liderou o índice de mobilizações e ações de rua no país”, explica o comunicado.