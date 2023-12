“Ordenei a ativação de uma ação conjunta de todas as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (Venezuelanas) nas Caraíbas Orientais, na costa atlântica, em resposta à provocação e à ameaça do Reino Unido contra a paz e a soberania do nosso país”, declarou o Presidente Nicolás Maduro.

Durante a emissão, Maduro mostrou imagens de navios de guerra e aviões de combate em patrulha.

A Venezuela, afirmou em comunicado o Ministério de Relações Exteriores, “rejeita de maneira categórica a chegada do navio HMS Trent, da Marinha Britânica às costas da Guiana, o que constitui um ato de provocação hostil e uma violação da recente Declaração de Argyle [São Vicente e Granadinas], assumida como um plano para resolver a disputa territorial sobre a Guiana Essequiba”.