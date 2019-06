Ao longo dos três dias em território venezuelano, José Luís Carneiro deverá passar por Caracas, Valencia e Maracay, cidades com presença elevada de emigrantes portugueses e lusodescendentes.

Durante a manhã deste primeiro dia, o secretário de Estado vai visitar a Consulta Médica à comunidade portuguesa em Los Teques - fruto de uma iniciativa implementada pelo movimento associativo luso-venezuelano e que conta com o apoio financeiro do Estado português -, o lar Padre Joaquim Ferreira, e o consulado-geral de Portugal em Caracas.

Na parte da tarde, o representante irá reunir-se com cônsules honorários, conselheiros das comunidades portuguesas e dirigentes associativos na residência oficial do embaixador de Portugal, em Caracas.

O mesmo local será palco, mais tarde, de uma receção à comunidade portuguesa por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (celebrado no dia 10 de junho), em que o secretário de Estado distinguirá o jornalista Felipe Gouveia, correspondente da Agência Lusa, o padre Alexandre de Sousa e o jornal da comunidade Correio da Venezuela com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas.

Esta é a sétima ida de José Luís Carneiro ao país, sendo que cinco das anteriores incluíram contacto direto com a comunidade e a mais recente, no mês passado, aconteceu no âmbito do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela.