Há ainda 485 mortes associadas à covid-19 e 48.644 pessoas recuperaram da doença.

Com 15.391 casos, o Distrito Capital continua a ser a região do país com mais casos confirmados, seguindo-se os estados de Miranda (8.931), Zúlia (5.847), Apure (4.197), La Guaira (3.536), Táchira (2.937), Bolívar (2.690), Arágua (2.623), Nova Esparta (2.380), Sucre (1.838), Carabobo (1.287), Mérida (1.199), Anzoátegui (1.166), Monágas (1.043) e Lara (1.010). As restantes regiões do país registam menos de mim casos confirmados.

A Venezuela está desde 13 de março em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar “decisões drásticas” para combater a pandemia.

Com o início do estado de alerta, as aulas foram suspensas.

As operações aéreas estão restringidas até 12 de outubro.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.