De acordo com o IPMA, o céu vai estar "pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de mais nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve entre o meio da manhã e o meio da tarde".

É esperado "vento fraco a moderado (até 25 km/h) de norte/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) na faixa costeira ocidental das regiões Centro e Sul até ao início da manhã e nas terras altas até ao final da manhã".

Está também prevista "formação de gelo ou geada em alguns locais do interior, em especial das regiões Norte e Centro".

Vai ainda assistir-se a uma "descida da temperatura mínima, em especial no litoral". As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2ºC (Bragança) e os 7ºC (Santarém, Lisboa e Faro). Já as máximas vão variar entre os 8ºC (Guarda) e os 17ºC (Braga).

No mar, esperam-se ondas de noroeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 3,5 metros na Costa Ocidental e ondas de sudoeste com 1 metro na Costa Sul.