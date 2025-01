Os ventos de Santa Anas são ventos secos, quentes e fortes do nordeste que sopram do interior do sul da Califórnia em direção à costa e ao mar, movendo-se na direção oposta ao fluxo terrestre normal que transporta o ar húmido do Pacífico para a região, explica o The Guardian.

Pensa-se que o nome esteja associado ao Santa Ana Canyon, no condado de Orange, mas também há quem lhes chame "ventos do diabo".

Este fenómeno é criado pela alta pressão sobre a Grande Bacia, uma extensa região desértica de clima continental localizada na região oeste dos Estados Unidos. O ar que desce perde a sua humidade e flui no sentido horário em direção ao sul da Califórnia, onde passa por cadeias de montanhas que separam o deserto da região metropolitana. Nesse momento, o ar acelera à medida que fura passagens e desfiladeiros, tornando-se mais seco e quente à medida que desce.

Como a humidade desde, isso faz com que a vegetação seque significativamente e se torne suscetível ao fogo. Assim, a velocidade do vento pode atiçar qualquer faísca, que se espalha rapidamente.

No dia de hoje, cerca de 30 mil pessoas podem ser retiradas das suas casas devido a um incêndio florestal que começou a arrasar um subúrbio de Los Angeles, enquanto uma tempestade de vento "potencialmente mortal" ameaça a região da Califórnia.

O incêndio já destruiu mais de 500 hectares de Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade aos pés das montanhas de Santa Mónica, na costa oeste dos Estados Unidos.

"O incêndio alimenta-se de uma combinação de fortes ventos e da topografia, que desafia o nosso pessoal de forma extrema", disse Kristin Crowley, chefe do departamento dos bombeiros de Los Angeles.

Mais de 10.000 casas estão sob ameaça, acrescentou, enquanto as imagens difundidas pelos meios de comunicação locais mostram lares e vegetação em chamas.

Mais de 250 efetivos dos bombeiros combatem o incêndio por ar e terra.