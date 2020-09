A lista proposta por André Ventura para a direção nacional do Chega, que vai a votos hoje de manhã na II Convenção Nacional, tem mais dois nomes para vice-presidentes e mais três vogais do que no mandato anterior.

Diogo Pacheco Amorim, Nuno Afonso e José Dias mantém-se no organismo de cúpula do partido nacional populista, agora na companhia de Gabriel Mita Ribeiro e Antonio Tanger Correia. Como vogais permanecem Ricardo Regala e Lucinda Ribeiro, enquanto Salvador Posser de Andrade, Joaquim Chilrito e Miguel Tristão Teixeira abandonam os postos. As caras novas são Rita Matias, Pedro Frazão, Patrícia Sousa Uva, Tiago Sousa Dias, Fernando Gonçalves e um nome a indicar pelo Partido Pró-Vida/Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC), no âmbito da fusão dos dois partidos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram