O presidente do Chega afirmou hoje que vai ponderar se aceita uma revisão do código de conduta dos deputados para introduzir novas sanções, admitiu fazer autocrítica sobre comportamentos, mas considerou-se o mais ofendido por insultos no parlamento.

O deputado do Chega, André Ventura, usa da palavra durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, em Lisboa, 15 de janeiro de 2025. TIAGO PETINGA/LUSA Lusa