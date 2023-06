A PSP reforça até 17 de setembro as áreas de maiores fluxos turísticos e zonas balneares dos concelhos de Cascais e Oeiras, no âmbito do programa Verão mais Seguro 2023.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que no âmbito do programa que já existe há alguns anos, a polícia vai empenhar efetivos das Equipas de Intervenção Rápida, das Equipas de Prevenção e Reação Imediata, de Trânsito, Ciclo Patrulhas, equipas das esquadras de turismo e de segurança a transportes públicos. O programa Policia Sempre Presente – Verão Mais Seguro 2023, que já começou no dia 15 de junho, visa prevenir “ocorrências criminais”. “Este ano, além do aumento significativo de fluxo de pessoas normal em época estival, Portugal recebe as Jornadas Mundiais da Juventude, grande evento de cariz religioso que decorre na área de responsabilidade da PSP e contará com a presença de milhares de peregrinos, vindos de todo o mundo”, é referido na nota. Por isso, a PSP pretende evitar furtos a pessoas e em interior de veículos, garantir a normal fluidez do trânsito e “sobretudo a tranquilidade e a ordem pública”. A PSP vai realizar também operações de prevenção e fiscalização rodoviária, com o intuito de garantir e reforçar a segurança de todos os utentes da via. O programa Verão Seguro, que anualmente se realiza no Algarve, foi alargado a Lisboa, Porto e praias com maior pressão turística devido ao aumento de turistas e à Jornada Mundial da Juventude. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram