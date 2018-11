De acordo com os dados de um inquérito hoje realizado entre os participantes na conferência - promovida pela autarquia local e que juntou representantes da Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, especialistas e investigadores universitários e técnicos das áreas do ambiente e ordenamento do território, entre outros - 82% classificam o financiamento disponível como "pouco e desadequado das prioridades locais", 15% definem o dinheiro existente como "pouco mas adequado" e 03% como "suficiente mas desadequado".

Os resultados do inquérito estão em linha com uma das conclusões do seminário, expressa na sessão final da reunião por Ana Queiroz do vale, da Câmara Municipal de Sintra, o financiamento "é um dos grandes entraves à atuação dos municípios" e "está encaixotado em processos burocráticos".

"Não existe financiamento plurianual e não é assim que se pode preparar a ação", adiantou.

Outras conclusões adiantadas por Ana Queiroz do Vale apontam para que se pense nas necessidades de adaptação às alterações climáticas "como oportunidades" e que as pessoas, embora devam "experimentar a realidade" dos seus efeitos "não tenham todas de ter experiências dramáticas", como as que a população viveu com os incêndios florestais ou a recente tempestade Leslie.