“A Autoridade Tributária e Aduaneira integrou a operação "EUROLYMPIX" tendo retido, em resultado dos controlos efetuados nas vias aérea e marítima, mercadoria contrafeita num total de 2.538 itens. As mercadorias retidas foram, na sua maioria, calçado e também camisolas e equipamento desportivo”, adiantou a AT em comunicado hoje divulgado.

A operação foi coordenada pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), com a colaboração de diversas AT da União Europeia “para combater o aumento do número de produtos de contrafação ligados ao Campeonato Europeu de Futebol da UEFA 2024, na Alemanha, e aos Jogos Olímpicos de Paris, este verão”.

“A operação transfronteiriça fez apreensões de vestuário e calçado de desporto, brinquedos e equipamento desportivo, estando a operação em curso em toda a Europa”, adiantou a AT.

Segundo a página oficial do OLAF, no comunicado sobre a operação, já foram apreendidos 630 mil artigos contrafeitos nos diversos países envolvidos.

O comunicado da AT refere ainda que o sucesso da operação se deveu também a um controlo pelas várias AT dos Estados-membros da União Europeia das suas fronteiras externas “para controlar o fluxo de mercadorias” para “impedir a entrada de produtos de contrafação no mercado interno muito antes destes eventos desportivos”.