O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), lê-se num comunicado, “sempre” condenou “todas as políticas, práticas e afirmações de caráter ou natureza xenófoba” e “não pode, neste contexto, deixar de condenar as afirmações do deputado do Chega, a propósito de uma proposta do Livre” de alteração ao Orçamento do Estado de 2020 (OE2020).

Joacine Katar Moreira apresentou uma proposta para a devolução de património existente nos museus portugueses aos países de origem nas antigas colónias de Portugal, o que levou a seguir André Ventura a propor a devolução desta deputada do Livre ao seu país de origem.

Esta é, segundo o PEV, uma “manobra ou mecanismo de, a pretexto de propostas de outros forças políticas, e independentemente do seu mérito, procurar fomentar essas mesmas posições xenófobas e ainda por cima personalizadas” em Joacine.

Quanto ao anunciado voto de protesto, já anunciado pelo PS, o PEV reserva o seu sentido de voto para mais tarde, “é preciso conhecer e analisar primeiro o seu conteúdo”.

O PEV manifesta, porém, “sérias e fundadas dúvidas” se esse tipo de votos contribui para “afirmar uma sociedade onde todos têm lugar, iguais nos seus direitos” ou, pelo contrário, contribuem para “alimentar e dar espaço a ideias ou a forças políticas que pelos vistos não convivem de forma confortável” com o “quadro constitucional”, nomeadamente o artigo 13.º da Constituição, do princípio da igualdade.