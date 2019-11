O vereador do PS deu hoje a indicação do abandono de funções no período de antes da ordem do dia da reunião quinzenal do executivo liderado por Carlos Chaves Monteiro (PSD).

Na sessão, que foi aberta ao público, Eduardo Brito justificou a decisão com "razões de ordem política", alegando que "uma parte substancial" do trabalho que previa fazer como vereador "está concluída".

Explicou que prometeu levar o mandato até ao fim, mas "a realidade e as necessidades da Guarda" obrigam à decisão de abandonar as funções na última sessão camarária de 2019.

No final da reunião, o socialista disse aos jornalistas que, não sendo candidato à liderança da Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 2021, não faz sentido "levar o mandato até ao fim".