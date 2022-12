“Importa averiguar de que forma a cidade se preparou, nomeadamente depois dos trágicos acontecimentos” da noite do dia 07 e da madrugada do dia 08 de dezembro, “e que hoje se repetiram”, defendeu a vereadora num requerimento em que solicita à autarquia um relatório técnico “sobre a sequência dos acontecimentos”.

No documento, Paula Marques lembra que “a região de Lisboa está a ser alvo de fortes temporais com consequência para a população em geral, traduzindo-se numa morte a lamentar, em perda de património e limites à circulação viária”, sobre os quais, “sem prejuízo de apuramentos futuros”, pretende tomar conhecimento das medidas tomadas.

A vereadora solicita informações sobre os avisos que foram emitidos à população, o estado da intervenção de limpeza e manutenção dos sistemas de escoamento e sarjetas nos diversos túneis da cidade, e sobre de que forma a intervenção das equipas de limpeza e manutenção dos sistemas de escoamento e sarjetas do município se encontra a ser articulada com as juntas de freguesia.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No distrito de Santarém, a chuva fez aumentar os caudais do rio Tejo, levando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, dado o risco “muito significativo” de galgamento das margens do rio. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.