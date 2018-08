Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

A vereadora do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, afirmou hoje no parlamento madeirense que "não existem árvores em risco" no Largo da Fonte e que o arraial de Nossa do Monte pode realizar-se em segurança.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA