"Vou renunciar ao cargo de vereadora e exercer o de deputada para o qual fui eleita" nas eleições legislativas de domingo, afirmou Telma Guerreiro, de 42 anos, que é vereadora socialista na Câmara de Odemira desde outubro de 2017 e era a número dois na lista de candidatos a deputados do PS por Beja.

Telma Guerreiro disse que pretende continuar a exercer o cargo de vereadora para "ajudar no que puder" na Câmara de Odemira "até que for possível", não tendo ainda definido o dia em que irá apresentar a renúncia.

"A tomada de posse como deputada será no dia 21 deste mês e vou fazer tudo dentro dos prazos para ficar bem com o trabalho que deixo na Câmara de Odemira e renunciar a tempo de poder iniciar legalmente o novo cargo de deputada", disse.

Nas legislativas de domingo, o PS conquistou 40,71% dos votos, mais 3,42 pontos percentuais do que em 2015, e elegeu dois deputados, mais um do que há quatro anos, mantendo-se o partido mais votado no círculo de Beja.

Além da reeleição do deputado Pedro do Carmo, que entrou na Assembleia da República em 2015 e voltou a ser o cabeça de lista do PS por Beja, os socialistas conquistaram mais um lugar por este círculo no seu grupo parlamentar, onde se vai sentar Telma Guerreiro.