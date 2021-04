Portugal registou hoje mais três mortes relacionadas com a covid-19 e 441 novos casos de infeção com o novo coronavírus. Em internamento, nas enfermarias, estão 428 doentes, mais 13 do que no sábado. Já o número de doentes em cuidados intensivos, que durante esta semana esteve a aproximar-se dos dois dígitos, registou hoje uma nova subida, encontrando-se internadas 109 pessoas, mais seis que no dia anterior. Apesar deste ligeiro aumento, o número de novos casos e de óbitos continuou em linha com o registado nas últimas semanas e Portugal tem atualmente 25.387 casos ativos, mais 43 do que no sábado, e é com estes números que amanhã avançaremos para a terceira fase de desconfinamento.

No entanto, há ainda concelhos que se mantêm na fase dois e outros que recuam para as regras mais 'apertadas' da primeira fase, pelo que as novas medidas de desconfinamento vão colocar o país a funcionar a três velocidades.

Já partir de amanhã, cerca de 300 mil estudantes do ensino secundário e 400 mil do ensino superior podem regressar às aulas presenciais em todo o país.

Na generalidade do país - com exceção para os concelhos do Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande, Penela, Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior - reabrem os centros comerciais e todas as lojas (cumprindo a lotação fixada pela Direção-Geral da Saúde); bem como as salas de cinema e de espetáculos, com o dever de encerrar às 22:00 durante a semana e às 13:00 aos fins de semanas. As lojas de cidadão também reabrem com atendimento presencial por marcação e os restaurantes, cafés e pastelarias poderão abrir o serviço de mesa no interior, com lotação máxima de quatro pessoas por mesa no interior e a lotação das esplanadas será alargada a seis pessoas por mesa. Também a atividade física volta a ser permitida ao ar livre em grupo de até seis pessoas, assim como as modalidades desportivas de médio risco e voltam a ser permitidos os casamentos e batizados no território continental, ainda que limitados a 25% da capacidade de ocupação dos espaços, e os eventos exteriores ficam sujeitos a uma diminuição de lotação de cinco pessoas por 100 metros quadrados. Tudo isto, apenas para os concelhos que avançam na próxima fase.

No entanto, há que avançar com cautela, relembrando que se manterá o dever geral de recolhimento, que o Governo considera necessário para o controlo da pandemia.

Para preparar o desconfinamento, entre sábado e domingo, foram administradas no país 183 mil vacinas contra a covid-19, o que permite que Portugal caminhe para cumprir os objetivos do plano de vacinação. Entre as pessoas vacinadas este fim de semana estiveram quase 170 mil professores e funcionários das escolas que receberam a primeira dose da vacina.

"O teste foi um grande sucesso. Parabéns aos profissionais de saúde, aos autarcas e ao [coordenador da ‘task force’ para a vacinação] vice-almirante Gouveia e Melo e sua equipa. Portugal está pronto para cumprir o objetivo", escreveu o primeiro-ministro.

Ainda não vencemos a pandemia, mas entre um desconfinamento faseado e controlado e o aumento das pessoas vacinadas estamos mais perto do fim.