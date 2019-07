Para 2021, está prevista uma missão que "vai mudar tudo" na maneira como os seres humanos olham para o Espaço, o lançamento do telescópio orbital James Webb, com uma abertura "de 6,5 metros, o tamanho de uma vela nos navios de [Fernão de] Magalhães", um dos exploradores celebrados na Global Exploration Summit.

"Veremos mais além no tempo, veremos novas aspetos da Física do Universo sobre as quais hoje apenas podemos fazer conjeturas, mediremos as atmosferas de outros planetas que orbitam estrelas próximas. Isto é ficção científica, é o "Caminho das Estrelas" tornado realidade", descreveu.

James Garvin afirmou que apesar de ninguém ter pisado a Lua em décadas não quer dizer que a exploração do espaço tenha abrandado, porque se estendeu em muitas direções.

"Em vez de nos concentrarmos num lugar, agora vamos a todo o lado", referiu acrescentando que uma sonda vai nos próximos sete anos aproximar-se do Sol mais do que alguma vez foi feito, vão ser recolhidas e enviadas para a Terra amostras de um asteróide e o alcance dos olhos humanos avançou "milhares de milhões de quilómetros" com a missão New Horizons.

"As espécies monoplanetárias não sobrevivem. As espécies que ficaram confinadas a uma ilha não sobreviveram. Se aplicarmos isso aos planetas, é um imperativo para nós ir a outros lados à medida que nos estendemos pelo Espaço. É o nosso destino", afirmou.