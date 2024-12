Na sua página oficial, a Porto Santo Line diz que a partida do Funchal marcada para as 08:00 e o regresso do Porto Santo às 19:00 não se vão realizar “devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio”.

A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje avisos de mau tempo e vento forte para a orla marítima da Madeira que está em vigor até às 06:00 de domingo.