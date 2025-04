A iniciativa em que o município do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto evoca o autor do romance “Unhas Negras” tem como prémio a publicação na editora Âncora da obra selecionada, mediante a comparticipação dos respetivos custos editoriais, até ao montante máximo de 3.000 euros.

Segundo a organização, a obra vencedora foi escolhida entre “215 originais de poesia oriundos de diversas localidades de Portugal e de países como Brasil, Moçambique, Angola, França, Argentina, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Espanha”.

“O júri decidiu premiar ‘Gineceu’ considerando que se trata de um livro com rigor e coerência na força da sua linguagem poética e que alude a temas feministas bem atuais”, justifica a organização.

“A obra denota um conhecimento da poesia, sério e profundo, e uma criatividade acima da média”, acrescenta fonte do júri à Lusa. “Tem uma mensagem claramente centrada na afirmação plena da Mulher (…), contra todas as desigualdades e discriminações. Contudo, não é de forma alguma uma obra panfletária, refletindo, pelo contrário, um halo de serenidade e determinada afirmação”, defende.

Clara Andrade reconhece que os seus versos são “quadros sobre a vida e o sentir das mulheres em diferentes tempos e contextos – talvez pequenas histórias encadeadas poeticamente e que, no seu conjunto, constituem uma única história: a das mulheres”.

Natural de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, onde nasceu em 1962, Clara Andrade começou por licenciar-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e atualmente frequenta o mestrado em Ciência da Informação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Vivendo no Algarve desde 1988, foi durante anos professora do ensino secundário e é atualmente responsável pela Biblioteca Municipal de Lagoa.

Combinando essa atividade profissional com a escrita poética, Clara Andrade foi coautora do livro “Cinco anos de leituras partilhadas”, em 2009, ganhou o Concurso de Escrita Criativa Poeta António Aleixo, em 2021, fez parte da antologia “Novos Contos de Lagoa”, em 2023, o mesmo ano em que publicou o seu primeiro livro de poesia a título individual, “Areia”.