"É preciso, de uma vez por todas, que haja uma reavaliação desta legislação. Que a Assembleia da República ouça a Direção Geral de Veterinária e a Ordem dos Veterinários para se aconselhar com os principais interessados na qualidade de vida e bem-estar animal", afirmou José Maria Costa.

Questionado pela agência Lusa, a propósito das mais de 30 cabras e ovelhas foram mortas nos últimos 15 dias por uma matilha de cães vadios em quatro freguesias do concelho, o autarca socialista garantiu não ter "solução para acabar com o que considerou ser um "problema complexo".

"Nós não temos solução. Se abrirmos um novo canil para 100 animais, dentro de três a quatro meses está completamente esgotado. Isto está a passar-se no país todo. Vamos gerindo consoante as possibilidades que temos e os nossos meios. Enquanto não tivermos uma solução temos de defender a eutanásia dos animais. Não temos outra alternativa", reforçou.

O canil intermunicipal do Alto Minho, instalado em Ponte de Lima, funciona desde dezembro de 2008. Além dos 10 concelhos do Alto Minho, (Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira), a estrutura serve ainda o município de Esposende, no distrito de Braga.