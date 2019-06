Segundo explicou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, às 13:18 foi recebido alerta de um veículo a arder na A5, no sentido Cascais-Lisboa, na zona de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

As chamas foram combatidas por um total de 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas, das corporações de Carnaxide, Cruz Quebrada e Dafundo e Linda-a-Pastora, acrescentou a mesma fonte.

Os bombeiros não dispunham de registo de quaisquer feridos em consequência do sinistro.

Uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), que mobilizou para o local meios do seu destacamento de trânsito, confirmou que as chamas já se encontravam extintas e que as autoridades apenas aguardavam pela retirada do veículo, para a circulação retomar a normalidade.