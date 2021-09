Contactado pela agência Lusa, o segundo-comandante da PSP, Raul Curva, disse que a mulher, que sofreu ferimentos ligeiros, “ficou encarcerada no interior do veículo que conduzia, tendo sido retirada e assistida no local pelos meios de socorro”.

Segundo Raul Curva, o carro conduzido pela idosa “despistou-se, ainda por razões desconhecidas, na rua da Picota e só parou num dos bancos de pedra da Praça da República, tendo abalroado alguns vasos” ali existentes.

O despiste, que causou agitação e aparato no centro da capital do Alto Minho, ocorreu às 10:48.

Raul Curva, adiantou que a PSP está a investigar as circunstâncias do acidente.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que ao local compareceram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários e Sapadores, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia e elementos da PSP.