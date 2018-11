França é, com o Reino Unido, os Estados Unidos, a Rússia e a China, um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU desde que este órgão foi criado, em 1945, na sequência da II Guerra Mundial.

A Alemanha debate há muitos anos a ideia de um lugar europeu no Conselho de Segurança, mas a questão foi hoje relançada em termos novos pelo ministro social-democrata do governo de coligação dirigido por Angela Merkel.

“Se levamos a União Europeia [UE] a sério, a UE também deve falar a uma só voz no Conselho de Segurança das Nações Unidas […] A médio prazo, o lugar de França devia transformar-se no lugar a UE”, disse Scholz num discurso sobre a Europa na Universidade de Humboldt, em Berlim.

A Alemanha é desde janeiro passado um dos membros não-permanentes.

A proposta de Olaf Scholz inseriu-se num discurso em que defendeu uma Europa “mais forte e mais política” para que seja “levada a sério” pelos seus próprios cidadãos e pela comunidade internacional.

O ministro considerou que a UE tem girado em volta “das regras” e “do mercado comum” e que isso favoreceu “eurocéticos e populistas”, defendendo que agora é o momento de reforçar as estruturas comunitárias para manter os padrões internamente e defender valores e interesses no plano internacional.

Uma UE “forte, unida e soberana” passa por “concretizar” progressos no reforço da zona euro, na segurança e defesa comuns, na política migratória, no comércio internacional, no meio ambiente, defendeu.

Scholz destacou iniciativas como a criação de um orçamento da zona euro que fomente “a competitividade e a estabilidade”, a conversão do Mecanismo Europeu de estabilidade numa versão europeia do Fundo Monetário Internacional (FMI), o estabelecimento de um imposto sobre as transações financeiras e um acordo para fixar um nível fiscal mínimo europeu.

Em matéria de Defesa, o vice-chanceler defendeu a criação de “forças armadas europeias sob controlo parlamentar”, integração que deve começar pela aquisição conjunta de armamento e equipamento, em vez do sistema atual, em que cada país compra o material militar que entende, que “é caro, ineficiente e desnecessário”.

Um tal desenvolvimento, sustentou, levaria a “uma consolidação” da indústria europeia de armamento e contribuiria para baixar “a pressão exportadora” destas empresas.

Scholz apontou ainda a necessidade de uma “política comum sobre refugiados” que constitua “uma solução solidária” em que a UE assume responsabilidade pelos que chegam ao território europeu, para que deixem de ser os países nas fronteiras externas a enfrentar sozinhos a pressão migratória.