O encontro do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, com Vladimir Putin, previsto para acontecer à margem de uma cimeira regional que acontece em Astana, capital do Cazaquistão, está a ser bastante aguardado, uma vez que se procura chegar a um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

A Conferência sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança na Ásia (CICA, na sigla em Inglês), reúne em Astana 11 chefes de Estado e 50 delegações incluindo observadores, parceiros e convidados da organização fundada pelo Cazaquistão.

Na conferência, Erdogan reuniu-se com o presidente do Cazaquistão para discutirem assuntos bilaterais entre os dois países. Encontro que terminou com uma partida de ténis de mesa entre os dois governantes.

A Turquia, membro da NATO e que mantém uma posição neutra desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro passado, já ofereceu em várias ocasiões os seus préstimos para mediar a abertura das negociações entre Kiev e Moscovo.