Depois de quase 100 dias sem um único caso confirmado de Covid-19, Da Nang, a terceira maior cidade do Vietname, regista vários casos de infeção por coronavírus. Hoje, no último dia do mês de julho, o país regista uma vítima mortal. Trata-se de “um homem de 70 anos que morava em Hoi Na [no centro do país] e que testou positivo no início da semana”, segundo noticiaram os meios de comunicação social.

Com 95 milhões de habitantes, o Vietname deixa assim de ser o maior país do mundo sem vítimas mortais de Covid-19.

Pelo menos 50 pessoas que tiveram contacto com o primeiro doente foram colocadas sob quarentena e o Ministério da Saúde vietnamita informou que o homem de 57 anos, residente em Da Nang, no centro do país, apresentou os primeiros sintomas de pneumonia a 17 de julho.

De acordo com as autoridades de Da Nang, no último mês, o doente, "o paciente 416", não saiu da localidade onde vive, o que poderia indicar a presença oculta do novo coronavírus na comunidade.

Esta é a primeira infeção comunitária no Vietname desde 16 de abril. Todos os casos detetados desde então foram diagnosticados em vietnamitas repatriados ou trabalhadores vindos do estrangeiro, colocados em quarentena em instalações militares desde a chegada ao país, segundo a Lusa.

Segundo a Lusa, o Vietname registou cem 100 novos casos esta semana. Isto perfaz um total de 509 casos no território até hoje, sexta-feira, dia em que se contabiliza a primeira morte.

Sabe-se que até quarta-feira, dia 29, o vírus "viajou" para norte até Hanoi, para sul até à cidade de Ho Chi Minh, e para o centro do Vietname, afetando duas províncias no centro do país. Também chegou às Terras Altas do Centro (Tay Nguyen), onde uma mulher de 21 anos, que estuda em Da Nang de regresso a casa, testou positivo.