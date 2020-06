Quanto às praias do concelho, que fazem de Vila do Conde uma das mais populares estâncias balneares do Norte do país, Elisa Ferraz admitiu que terão, este ano, várias restrições de acesso.

"As regras de utilização serão rigorosas e com limitações. Sinto os concessionários preocupados com a situação. Sei que haverá uma fiscalização maior por parte da autoridade marítima, e teremos cuidados redobrados na higienização dos acessos. Espero que todos cumpram regulamentos com civismo e bom senso", acrescentou Elisa Ferraz.

A autarca não escondeu a desilusão por o período da época balnear em Vila do Conde, fixado entre 27 de junho e 30 de agosto, ser, este ano, mais curto, nomeadamente em relação a outras zonas do país.

"Achava excelente que o período balnear pudesse começar mais cedo e ir até 13 de setembro. Estaria disponível, assim como alguns concessionários de praia de Vila do Conde. Mas algumas associações nacionais assim não entenderam. No entanto, acho estranho haver períodos de épocas balneares diferentes em várias zonas do país, não é um bom princípio e pode até confundir as pessoas que nos visitam", acrescentou a presidente da Câmara vila-condense.

Antes do arranque oficial da época balnear, haverá as festas de S.João no concelho, que este ano serão assinaladas de forma bem diferente nas iniciativas promovidas pela autarquia.

Todos os eventos que impliquem aglomerados de pessoas foram cancelados, nomeadamente os espetáculos musicais, procissões, e outras atividades típicas, mas foi preparado um programa sob o lema ""Em casa fazemos a festa", que contempla a transmissão de eventos dos anos anteriores através de plataformas digitais.

A autarquia não pretende, ainda assim, que as celebrações do Santo padroeiro da cidade passem despercebidas, e instalou algumas iluminações nas ruas, onde também haverá música ambiente, uma pequena sessão simbólica de fogo de artificio e instalação de um número reduzido das típicas cascatas são-joaninas.

As esplanadas e os estabelecimentos de restauração e bebidas terão o horário de funcionamento restringindo para evitar o ajuntamento de pessoas.

Entretanto, outros eventos habituais de Vila do Conde no periodo de verão, como as feiras de artesanato e gastronomia, ou espectáculo 'Um Porto para o Mundo' foram cancelados este ano.