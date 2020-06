Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte, com rajadas até 75 km/h nas terras altas do Norte e Centro, em especial a partir da tarde.

O IPMA aponta para possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e uma descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior.

As temperaturas máximas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius na Guarda e os 25 graus em Faro.