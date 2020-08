Um episódio de violência sexual e de interrupção da gravidez tornou-se tema nacional no Brasil nesta última semana, envolvendo a violação de uma menor e a sua decisão de abortar.

O início deste caso remota a 8 de agosto, quando uma menina de 10 anos participou às autoridades que tinha sido violada repetidamente pelo seu tio, como escreve o Globo. As violações ocorriam desde que a menina tinha seis anos e esta admitiu à polícia que não fez denúncias antes porque o homem ameaçou-a e à sua família de morte.

O caso ocorreu em São Mateus, cidade localizada a norte no estado de Espírito Santo (por sua vez localizado a norte do estado do Rio de Janeiro). A confirmação da gravidez ocorreu no Hospital Roberto Silvares, onde a criança deu entrada com dores abdominais. Um exame revelou que a menina já estava grávida de três meses e, após a deteção do feto, a menor demonstrou vontade de interromper a gravidez.

A menina foi então colocada num abrigo em Vitória, a capital do estado, a receber apoio médico, psicológico e social enquanto a justiça brasileira definia qual o procedimento a seguir, sendo que o caso passou a ser acompanhado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O aborto é legal no Brasil desde 1940 para três situações distintas: quando a gravidez representa perigo de vida para a progenitora, quando foi detetada anecefalia no feto e quando a gravidez foi provocada por violação. Neste último caso, se a vítima for declarada incapaz pela justiça, terá de ser o seu representante legal a dar o aval, sendo possível interromper a gravidez até às 22 semanas de gestação ou se o feto pesar até 500 gramas.

No entanto, apesar do seu caso vir previsto na lei brasileira, a decisão apenas foi conhecida no dia 14 de agosto, quando o Tribunal Judicial do Estado do Espírito Santo atendeu ao pedido do Ministério Público estadual para permitir o aborto.

Citado pela Globo, o juiz Antonio Moreira Fernandes determinou que fosse “realizada a imediata análise médica quanto ao procedimento de melhor viabilidade para a preservação da vida da criança. Seja pelo aborto ou interrupção da gestação por meio do parto imediato", tendo ainda destacado a vontade “soberana” da criança de não manter a gestação, apesar de ser menor de idade.

Conforme apurado pelo jornal Folha de São Paulo, após a decisão judicial, a menina foi então indicada para fazer a interrupção da gravidez no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), mas a instituição, apesar de não reconhecer nenhum impedimento para tal, não fez o procedimento, pedindo antes para a menina voltar na semana seguinte.

A criança, porém, desenvolveu diabetes gestacional, correndo perigo de vida. Dada a urgência do caso, a menina foi transferida de São Mateus para a cidade de Recife, no estado de Pernambuco, tendo dado entrada no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros.

Segundo outro jornal, o Estado de São Paulo, o procedimento de interrupção da gestação já teve início e a primeira fase foi bem sucedida e será hoje finalizada, conforme confirmou o diretor do centro de saúde ao jornal.

“Ontem mesmo foi procedido o óbito fetal, então não tem mais vida, o feto. E hoje vamos proceder com o esvaziamento, que é para causar contrações para expulsão do feto. E esperamos, a partir de amanhã, em algum momento, que ela tenha condições de alta”, disse Olímpio Moraes, que também está a supervisionar o procedimento.

Já o tio da criança, de 33 anos, foi indiciado pelos crimes de “violação de menor e ameaças” e foi decretada a sua ordem de prisão. O homem encontra-se neste momento a monte, não tendo sido encontrado em sua casa pelas autoridades nem em várias localidades no estado da Bahia, onde tem família. O suspeito tem cadastro, tendo cumprido sete anos de prisão por tráfico de droga.