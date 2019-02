“Não têm todas [as mulheres] de sair de casa, se saíssem eles”, enfatizou, acrescentando que a esta medida acresce ainda outra como “não contactar com a vítima e com determinadas pessoas familiares ou frequentar certos lugares ou certos meios”.

“A lei já prevê determinadas coisas que a serem aplicadas tal e qual como estão previstas poderia reduzir muito a reincidência do crime e a perigosidade associada a este tipo de crime”, vincou, indicando que desde 2015 que a legislação contempla medidas preventivas como o afastamento e vigilância do arguido ou agressor.

Teresa Fernandes é a responsável há mais de uma década pelo Núcleo Distrital de Bragança de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, a principal estrutura do género nesta região, e defendeu, em entrevista à Lusa, que se a legislação já existente fosse aplicada, algumas situações como as mortes ocorridas em janeiro poderiam ser evitadas.

Para garantir o afastamento do agressor, as medidas de coação, ou seja ainda na fase de inquérito do processo, contemplam “os meios técnicos de controlo à distância, que é a possibilidade de fiscalizar que o arguido cumpre, que não se aproxima dos locais onde a vítima está, com uma pulseira eletrónica”.

“E isto tem de ser mais aplicado. Às vezes já o é, não é de forma suficiente”, reiterou.

A técnica não tem dúvidas de que “se em todos os casos de avaliação de risco elevado houvesse a aplicação desta medida de coação e desta fiscalização à distância, provavelmente a reincidência do crime e alguns dos assassinatos, com que no mês de janeiro fomos confrontados, poderiam ter sido evitados”.

Teresa Fernandes lamentou também que a lei mande que sejam decididas as medidas de proteção à vítima e de coação ao arguido em 72 horas, que “nunca são cumpridas”.

A fase seguinte dos processos judiciais é também contestada por esta técnica por resultar quase sempre na suspensão provisória do processo proposta pelo Ministério Público ou ir a julgamento com penas até cinco anos de prisão, que podem ser suspensas na sua execução, o que normalmente acontece.

“Tudo isto leva a duas consequências: os agressores voltam a cometer este crime e tanto vítimas como sociedade que pode denunciar porque é um crime público, desistem e desinvestem e desacreditam no sistema de justiça porque não vale a pena denunciar e isto leva ao tal silêncio das vítimas, ao tal ciclo de violência e muitas vezes leva à morte das vítimas”, afirmou.

Teresa Fernandes insistiu que “é irrisório o número de condenações e antes disso é irrisório o número de julgamentos porque a maior parte dos processos cai na suspensão provisória”.

Defende ainda que “se o objetivo é combater a violência doméstica e erradicar a violência doméstica só há dois caminhos: continuar a apoiar as vítimas, mas criminalizar estes crimes mais efetivamente, cumprindo o que já está previsto, mas também criando ainda mais restrições de conduta, uma pena maior para que os arguidos”.

“É este tipo de mensagem que o sistema de justiça não consegue passar: da gravidade e da perigosidade da violência doméstica”, considerou.

Em janeiro do ano passado, o observatório dinamizado pela UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) contava cinco casos.

Durante o ano passado, foram assassinadas 28 mulheres e, ainda segundo o levantamento feito pelo observatório, “503 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica ou de género” entre 2004 e o final de 2018.

Há uma semana, o Governo anunciou a criação de gabinetes de apoio às vítimas de violência doméstica nos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) e um reforço da articulação e cooperação entre forças de segurança, magistrados e organizações que trabalham na prevenção e combate.

Esta foi uma das decisões tomadas numa reunião de trabalho sobre questões críticas associadas aos homicídios ocorridos este ano e à problemática da violência doméstica que juntou vários membros do Governo, a Procuradora-Geral da República, o Coordenador da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).