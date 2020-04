“Desde que criámos a linha SMS, ela tem sido bastante utilizada. Desde o dia 27 de março, registámos 44 contactos”, disse ao SAPO24 Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

A linha SMS pretende reforçar as formas de pedido de ajuda durante o período de isolamento social em que as vítimas podem estar confinadas ao mesmo espaço que os agressores e os dados foram partilhados em jeito de balanço no final da primeira semana desde a criação do serviço.

O número é gratuito e apenas é preciso enviar um SMS para o 3060 para pedir socorro.

Número de novos contactos mantém-se, pedidos de apoio psicológico aumentam

Em termos gerais, o número de pedidos de ajuda em casos de violência doméstica “está dentro do padrão normal”, indica Rosa Monteiro, referindo-se aos contactos feitos a nível nacional, até ao momento, e que incluem os contactos feitos para a linha telefónica [800 202 148] que já existia [aqui encontra a lista com todos os contactos de apoio nas diferentes regiões do país].

“O que me têm dito é que se regista é um aumento de procura de apoio psicológico” no caso das mulheres que já estavam a ser acompanhadas, refere a secretária de Estado. “Situações de estado de ansiedade, situações de pânico, porque estas pessoas viveram situações obviamente traumáticas, com históricos de violência”, continua.