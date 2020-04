Um outro gesto que pode fazer a diferença é o de “colocar em espaços visíveis dos prédios - nos elevadores, nos patamares de entrada -, nas padarias, nos supermercados” a lista dos contactos disponíveis para dar apoio às vítimas de violência doméstica.

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade está a divulgar, juntamente com os parceiros, cartazes que reúnem os números das várias instituições que atuam nesta área a nível nacional - os cartazes podem ser descarregados aqui.

Neste período de confinamento, as pessoas que são vítimas de violência doméstica podem “oferecer-se para serem elas a fazer as pequeninas compras, as pequeninas saídas. E aproveitarem esses momentos por exemplo para pedirem ajuda”, lembra o psicólogo.

Podem ainda usar esses momentos para falar com um vizinho e combinar, por exemplo, códigos de alerta: “Sempre que vir um pano branco preso na janela, quer dizer que estou a ser vítima ou que vai acontecer um ato de violência. Se me ouvir a gritar fogo, estou a ser vítima”, exemplifica.

Em casa, quando houver filhos adolescentes, “que estão normalmente nas redes sociais”, as vítimas podem “pedirem-lhes que, se estiver a acontecer uma situação de violência, através das redes sociais peçam ajuda a alguém para chamar a polícia lá a casa”.

Daniel Cotrim repetiu por diversas vezes que é essencial “não confrontar o agressor”. “O grau de conflitualidade e de violência vai aumentar”, adverte. “Isto não quer dizer aceitar passivamente o que está a acontecer” ou “dizer que sim a tudo neste momento”, esclarece. “É uma atitude defensiva”, uma vez que “as pessoas sabem quais são os gatilhos que despoletam a violência”.

Que respostas estão disponíveis em tempos de pandemia

Numa primeira instância, existe a tal lista de contactos de instituições em todo o país a que as vítimas podem recorrer para pedir informações ou lançar um pedido de ajuda.

Há, no entanto, três contactos essenciais através dos quais podem ser feitos pedidos de ajuda: a linha SMS 3060, o número de telefone 800 202 148 e o email violencia.covid@cig.gov.pt.

A linha SMS 3060 foi lançada na semana passada e é um serviço gratuito, que “garante a confidencialidade, uma vez que não fica qualquer registo no detalhe mensal das faturas”.

Estes números remetem para a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que articula com os vários parceiros no terreno, encaminhando as situações para as entidades mais adequadas.

Um segundo nível de apoio é o do atendimento presencial. A APAV, que faz parte desta rede nacional, apesar de ter fechado os gabinetes desde que foi decretado o estado de emergência e de continuar a prestar apoio telefonicamente, fará atendimentos presenciais “sempre que se mostre necessário”, informou Daniel Cotrim.

“Vamos supor uma situação em que o grau de risco é elevado e em que precisamos de falar com a pessoa mais profundamente para avaliar todo o caso, do ponto de vista social, psicológico, emocional”, explica o profissional.

Aí poderá chegar um terceiro tipo de apoio: o encaminhamento para o acolhimento.

“Apesar de neste momento haver grandes dificuldades do ponto de vista do acolhimento por causa da questão da pandemia”, indica o técnico da APAV, estão a ser criadas soluções para dar resposta a este nível.

Por um lado, “a maioria das organizações criou planos de contingência e informa as pessoas [que são acolhidas] que vão ter de ficar em quarentena, por um período de 14 dias”.

Por outro, estão a ser criados protocolos com o Ministério da Saúde para que seja agilizada a articulação com as instituições que prestam este tipo de apoio, nomeadamente ao nível da testagem para a Covid-19 e o acompanhamento das pessoas infetadas em contexto de acolhimento.

“Estamos a tomar medidas para que seja possível a testagem de vítimas de violência antes da entrada em abrigos", afirmou, em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na passada sexta-feira, dia 27 de março.