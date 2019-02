O tema foi mesmo abordado no último debate quinzenal com o primeiro-ministro (na quarta-feira) e no dia seguinte o Governo (Administração Interna, Justiça e Presidência), reuniu-se com a Procuradora-Geral da República e forças de segurança "para aperfeiçoar a resposta a dar" ao problema.

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, apresentou um projeto de resolução a exigir a articulação das várias entidades que trabalham no terreno, embora considerando que as medidas penais existentes "são corretas".

Os sociais-democratas requereram ainda a audição, "com caráter urgente", da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, na 1.ª comissão parlamentar, além do voto de pesar pelas vítimas de violência doméstica, aprovado na sexta-feira por unanimidade.

O outro partido da oposição, CDS-PP, que também teve o seu voto de pesar pelas mortes de mulheres em contexto familiar acolhido por unanimidade, questionou formalmente o Governo, na quinta-feira, sobre se as nove vítimas mortais de 2019 estavam já sinalizadas como vítimas de violência doméstica.

Além de projetos que foram já discutidos, como reforço das Salas de Atendimento à Vítima ou consagração da violência doméstica como causa de indignidade sucessória, os centristas estão "a estudar outros mecanismos, sobretudo no domínio da prevenção, que, a breve trecho, apresentarão".

"O fenómeno da violência doméstica é profundamente preocupante, não só pelos números esmagadores e a estatística violenta, mas também pela sua reiterada persistência, apesar das muitas medidas e políticas que, ao longo dos anos, vêm sendo adotadas", disse à Lusa a deputada centrista Vânia Dias da Silva.

Pelo PS, a vice-presidente do grupo parlamentar Susana Amador declarou à Lusa que "estão em preparação iniciativas legislativas que incidem sobre a matéria da violência e crimes sexuais", nomeadamente "redefinição dos crimes de violação e coação sexual dando cumprimento integral à Convenção de Istambul", "alteração do Quadro de Proteção do Crime de Perseguição permitindo a aplicação de medidas cautelares independentemente da moldura da pena" e "efetivação da Convenção de Lanzarote no que tange a crimes sexuais e outros cometidos contra menores".

Os socialistas exploram ainda "recomendações no tocante à melhor articulação entre justiça, saúde e segurança social neste domínio e equipa especializada para apoio a profissionais no terreno" e "reforço do apoio/indemnizações às vítimas de crime violento".