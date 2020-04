De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, 1.310.930 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 191 países e territórios desde o início da epidemia da covid-19, em dezembro passado na China.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete atualmente apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países agora está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 249.700 foram dados como curados pelas autoridades.

Desde o balanço feito às 19:00 GMT de domingo, 5.005 novas mortes e 66.187 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países mais óbitos nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1.209 novas mortes, a França (833) e a Espanha (637).

A Itália, que teve a sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, tem 16.523 óbitos, entre 132.547 casos, sendo que 636 mortes e 3.599 novos casos foram anunciados hoje, altura em que 22.837 doentes foram considerados curados pelas autoridades italianas.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 13.055 mortes (135.032 casos), os Estados Unidos, com 10.389 mortes (347.003 casos), a França, com 8.911 mortes (98.010 casos) e o Reino Unido, com 5.373 mortos (51.608 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.708 casos (39 novos entre domingo e hoje), incluindo 3.331 mortes (duas novas) e 77.078 curas.