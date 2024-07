“As nossas visões são diametralmente opostas, a não ser que o Governo abandone o seu orçamento, que é um orçamento mais liberal, de apoio aos setores mais poderosos e mais ricos da sociedade, para um programa que seja verdadeiramente social e ecológico, temos uma distância muito larga, um rio muito largo que nos separa”, afirmou Rui Tavares.

O porta-voz do Livre falava aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, após uma reunião sobre o Orçamento do Estado com os ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Para o líder do Livre, o Governo tem de converter-se à ideia de que “este orçamento tem de ser feito a várias mãos” e não seguir o discurso que “o Governo tem feito de ‘ou é assim, ou é duodécimos ou é eleições antecipadas'”.

“Vale a pena que o Governo (…) perceba que vai ter que discutir o Orçamento com muito mais abertura no parlamento do que aquilo que está, pelo menos neste momento, a anunciar. Essa conversão ainda não chegou”, acrescentou.

Rui Tavares lembrou que o Governo não conta com maioria parlamentar para aprovar o próximo orçamento e que, apesar de os deputados do Livre não serem suficientes para formar uma maioria, o partido tem “intenções de apresentar uma contraproposta orçamental”, por achar que o “debate democrático em torno de matérias orçamentais no nosso país pode mudar”.

O deputado do Livre defendeu a necessidade de um “compromisso de equidade e investimento” em relação do superávite orçamental e criticou o executivo por utilizar a folga orçamental “para beneficiar os que já estão mais beneficiados”.

O Governo está hoje a reunir-se com os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2025.

Estava inicialmente previsto que o primeiro-ministro marcasse presença nestas reuniões. No entanto, por razões de saúde, Luís Montenegro cancelou a presença em todos os eventos políticos até domingo.