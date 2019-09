A proposta, agendada para a reunião privada do executivo municipal (liderado pelo PS), que decorreu esta manhã nos Paços do Concelho, foi adiada.

O documento, ao qual a agência Lusa teve acesso, pretende “aumentar a atratividade do transporte público”, através “da simplificação e redução tarifária, melhoria da sua fiabilidade, regularidade, qualidade e aumento da velocidade comercial, nomeadamente através da implementação de corredores ‘bus’ de elevado desempenho”.

Ainda em matéria de transportes públicos, o documento refere a “implementação de uma rede de transportes fluviais, coletivos e individuais, ao longo da frente ribeirinha”.

A estratégia, assinada pelo vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar (PS), inclui também medidas de promoção da segurança no sistema de mobilidade, estruturadas por via do Plano Municipal de Segurança Rodoviária e que “ambicionem zero mortes nas estradas de Lisboa”.