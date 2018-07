O vereador da Cultura e Turismo da Câmara de Viseu disse hoje que a cidade está “preparada, entusiasmada e feliz” com a realização do “maior festival de folclore da Europa” – o Europeade - que hoje começa oficialmente.

“É uma enorme responsabilidade e também uma enorme oportunidade de Viseu enquanto destino turístico e cultural, mas também como encontro com outras cidades que podem abrir portas, abrir portas do ponto de vista cultural e comercial”, defendeu Jorge Sobrado.

O vereador apelou a todos os que se dirigiram à urbe beirã para participarem neste evento que “sintam e vivam o Viseu Folk” e que “se divirtam muito” ao longo dos dias na cidade e corroborou as palavras do presidente do Comité Internacional Europeade sobre o espírito do festival.

“A Europeade é uma grande rede de amizade e solidariedade e é uma mensagem, todos os anos, em prol do diálogo da paz, da convivência pacífica cultural na Europa contra as fronteiras que se levantam em desfavor desse diálogo”, referiu Rüdiger Hess.

A cerimónia de abertura realiza-se hoje, às 21:00, no Estádio Municipal do Fontelo, mas na quarta-feira à noite já ofereceu um espetáculo de boas-vindas protagonizado por um conjunto de ranchos folclóricos do concelho e a viseense Gira Sol Azul, e ainda um espetáculo de eletrofolk, da responsabilidade dos Moullinex.

“Começámos com o pé direito, ontem [quarta-feira] à noite, uma noite mágica, será memorável na história do Europeade com milhares e milhares de pessoas que encheram as praças do Adro da Sé, das Três Bicas e D. Duarte para receber os dois espetáculos de boas-vindas protagonizados por artistas portugueses”, enalteceu Jorge Sobrado.

Numa conferência de imprensa, realizada entre duas apresentações estrangeiras num dos palcos mais expressivos do festival, o Parque Aquilino Ribeiro, o vereador mostrou-se “honrado e orgulhoso” por a cidade “estar a receber o maior, mais antigo e mais importante festival de folclore da Europa e, simultaneamente, o maior evento internacional alguma vez organizado em Viseu”.

Na presença do público, da imprensa portuguesa e estrangeira e ainda de diversos autarcas portugueses e também de vários países europeus, Jorge Sobrado assumiu que “todo o dispositivo de segurança e de alojamento está assegurado”, assim como o programa está “completamente fechado, tal como as cerimónias de abertura e encerramento no Fontelo, que já estão lotadas”.

O Adro da Sé, a Praça D. Duarte, o Largo Pintor Gata, o Mercado Municipal, a Praça da República (Rossio), a Rua Formosa, a Rua Direita e a Rua D. Duarte, o Jardim de Santo António e o Parque Aquilino Ribeiro completam os palcos urbanos.

Castro Daire, Nelas e São Pedro do Sul são os três concelhos do distrito de Viseu que acolhem, também, o Europeade, que pisa ainda dois palcos descentralizados na capital da Beira Alta, um no Viso, freguesia de Rio de Loba, e outro nas Termas de Alcafache.

Presentes nesta cerimónia de boas-vindas estavam também entidades responsáveis pelo Europeade 2019 que se realizará na cidade de Frankenberg, a cerca de 500 quilómetros de Berlim, a sudoeste da capital da Alemanha.