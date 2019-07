O gabinete do secretário de Estado para os Assuntos Consulares, Carl Risch, que visitou Lisboa esta semana, disse à Lusa que esta viagem não se prende com a preparação de uma eventual visita de Trump a Portugal, de que não tinha conhecimento, remetendo qualquer confirmação para a Casa Branca.

Carl Risch esteve esta semana em Lisboa e em Madrid, para observar as operações consulares e reunir com diplomatas portugueses e espanhóis para discutir matérias relacionadas com protocolos de emigração legal para os Estados Unidos.

Fontes do Governo norte-americano explicaram que a Casa Branca, na gestão de Donald Trump, tem por prática confirmar visitas a países estrangeiros com uma antecedência de duas ou três semanas.

Assim, se se confirmarem os rumores da visita no final de agosto, o Governo norte-americano apenas a deverá confirmar em meados desse mês.

O Governo polaco já confirmou que Donald Trump visitará a Polónia, aterrando a 31 de agosto em Varsóvia, para participar nas cerimónias que marcam os 80 anos da invasão da Alemanha nazi, em setembro de 1939, o que significa que no final de agosto o Presidente norte-americano estará na Europa.

Desde as eleições presidenciais portuguesas de 1976, quase todos os chefes de Estado norte-americanos realizaram visitas oficiais a Portugal. Jimmy Carter, em junho de 1980, Ronald Reagan, em maio de 1985, Bill Clinton, entre maio e junho do ano 2000, e Barack Obama, em novembro de 2010.